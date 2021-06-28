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Сенатор Цеков назвал запрет на покупку земель Украины ущемлением прав россиян

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 18:16 50

Сенатор Цеков назвал запрет на покупку земель Украины ущемлением прав россиян
council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Исключать граждан России из списка потенциальных покупателей украинских земель довольно глупо, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Таким мнением политик поделился с корреспондентом сайта 360tv.ru.

Сенатор не одобряет отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, однако не исключает тот факт, что любые инвестиции в экономику пойдут только на развитие Украины. Поэтому для него остается открытым вопрос, почему для россиян сделали исключение.

Подобные ограничения для одной конкретной нации — неразумны и противоречат правам и свободам человека, считает Цеков.

«Что касается граждан РФ, никто не горит желанием везти деньги на Украину. Но тем не менее если бы такие возможности были, то подумали бы, наверное», — заключил российский деятель.

Мораторий на приобретение сельскохозяйственных земель перестанет действовать с 1 июля, согласно закону Верховной рады. К сожалению, граждане России не получат такой возможности, сообщил глава Минэкономики Украины Тарас Высоцкий.

#россия #украина #верховная рада #цеков #мораторий на продажу земель
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