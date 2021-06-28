Путин запретил россиянам участвовать в деятельности нежелательных зарубежных организаций

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам и российским организациям участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за границей.

Реализацией законопроекта займется Росфинмониторинг. Ведомство будет отслеживать денежные операции, произведенные в определенных странах. Их список будет отдельно подготовлен.

Вместе с тем новая законодательная норма включает в себя критерий, при котором иностранную организацию могут признать нежелательной в России. Такие компании должны быть замешаны в посредничестве при финансовых операциях, направленных на деятельность, представляющую "угрозу основам конституционного строя".