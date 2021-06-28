Американский посол Салливан проведет встречу с Рябковым

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Посол США в России Джон Салливан планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Мероприятие запланировано на четверг, 1 июля. Выступая перед журналистами, американский дипломат отметил, что в ходе встречи будет затронут вопрос касательно даты проведения раунда переговоров по стратегической стабильности.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин встретился с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Стороны условились детально проработать вопрос стратегической стабильности.