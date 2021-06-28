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В Сети появилось видео взрыва около станции метро в Лондоне

Происшествия
/ Обновлено: 28 июня 2021 17:48 56

В Сети появилось видео взрыва около станции метро в Лондоне
pixabay.com / quicksandala

Мощный взрыв произошел неподалеку от одной из станций лондонского метро. Кадры инцидента в районе Элефант-энд-Касл были запечатлены на видео.

Очевидцы засняли серьезный взрыв, который произошел около метро в латиноамериканском квартале. Видеоролик с места событий опубликовал Пятый канал.

На видео можно увидеть клубы черного дыма и внушительного размера возгорание, которые неожиданно появляются около железнодорожных путей и станции метро. Информации о пострадавших и причинах взрыва все еще не поступало.

#лондон #взрыв #возгорание
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