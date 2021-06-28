Белоруссия вышла из инициативы ЕС «Восточное партнерство» из-за санкций

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Республика Беларусь приостанавливает членство в европейской программе "Восточное партнерство"в качестве ответа на санкции Брюсселя, заявили в пресс-службе белорусского МИД.

О реадмиссии соглашения с ЕС на фоне санкционного давления на официальный Минск МИД сообщил после вызова посла континентального блока в Белоруссии Дирка Шубеля. Ему объяснили, какие конкретные шаги белорусские власти предпринимают в отношении ЕС в ответ на санкции, и порекомендовали отправиться в Брюссель для консультаций.

"Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", — гласит официальное заявление.

Как отмечает пресс-служба МИД Белоруссии, в условиях санкционного давления Белоруссия не может эффективно сотрудничать с официальным Брюсселем по вопросам борьбы с организованной преступностью и нелегальной миграцией. Помимо борьбы с незаконной миграцией, инициатива "Восточное партнерство" затрагивает вопросы энергетической безопасности и экономического сотрудничества.