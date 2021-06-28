Белорусская активистка Карач нелепо попыталась привлечь внимание властей США

wikipedia.org / Ольга Карач / CC BY-SA 4.0

Проживающая в Литве белорусская журналистка Ольга Карач записала пафосное видео на английском языке, чтобы в очередной раз попытаться привлечь внимание Вашингтона на фоне недавней встречи президентов России и США. Видео, подражающее знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», она опубликовала в YouTube.

Карач пустилась в путанную историческую справку о национальном герое Белоруссии, Польши и Литвы Кастусе Калиновском, который в 1863 году возглавил январское восстание против власти Российской империи.

Затем активистка заявила, что не согласна с итогами президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в прошлом году. Она добавила, что «хочет вернуть справедливость» в страну, в которой, к слову, не живет уже десять лет.

В заключении своего послания Карач решила «поиграть» в американского проповедника и активиста Мартина Лютера Кинга. Она призналась, что у нее «есть мечта» — дать «свободу белорусам» через «зачистку» властей.

«У меня есть мечта, что однажды мы проведем генеральную уборку нашего дома и наконец-то все вместе построим страну для жизни», — подчеркнула «журналистка».

wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Подобные намеки о расправе — не единственные в числе призывов к насилию эмигрантки. Карач уже уличали в попытках расшатать ситуацию в Белоруссии извне. В апреле она заявила, что оппозиция, к которой она причисляет и себя, намеренно устроила пожар на крупнейшей электростанции страны. Тогда же она пообещала, что «дальше будет интереснее и веселее», и якобы пока «все идет по плану».

В том числе она анонсировала массовые минирования, остановку ж/д сообщения, блокировку автомобильных дорог, наступления с коктейлями Молотова и грозила оставить жилые дома по всей стране без подачи воды.

Ранее литовский блогер Лауринас Рагельскис охарактеризовал журналистку как человека, работающего исключительно «на камеру и публику». Он также рассказал, что все громкие заявления о Белоруссии и своем недовольстве властью Карач делает из Литвы, проживая в огромном коттедже на 600 квадратных метров.