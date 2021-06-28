Адмирал Комоедов: Россия без предупреждения стрелять не будет

Пресс-служба Комитета Государственной Думы по обороне /

Бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов убежден, что в недавнем инциденте у берегов Крыма Россия поступила абсолютно правильно. Стрелять по британскому эсминцу HMS Defender («Защитник») не следовало, рассказал он в беседе с изданием «ПолитНавигатор».

«По-другому поступать и нельзя. Мы не спасовали. Топить их или наносить прямое поражение – это уже слишком, достаточно было и этой реакции. Она была предельной, я бы сказал, на грани пропасти, по лезвию ножа – применить оружие по боевому кораблю, предупредительное, в том числе и бомбометание – это уже существенное решение», — заявил военный эксперт.

По мнению Комоедова, если подобная провокация повторится вновь, российские пограничники проявят выдержку и не станут стрелять на поражение без предупреждения.

«Россия – это не глупая страна, она обладает определенной мудростью – это раз. Я думаю, что она предупреждала и предупреждать будет. Применять оружие на поражение, не предупредив, у нас не будут. Любое применение оружия санкционируется Москвой: Генеральным штабом, Министерством обороны, Верховным Главнокомандующим», — подчеркнул Комоедов.

Подробнее о нарушении российских границ британским военным кораблем вы можете прочитать в нашем материале.