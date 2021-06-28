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Европейского посланника вызвали в МИД Белоруссии из-за новых санкций

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 17:04 100

Европейского посланника вызвали в МИД Белоруссии из-за новых санкций
wikipedia.org / Homoatrox

Представитель Европейского союза вызван во внешнеполитическое ведомство Белоруссии на фоне новых санкций в отношении республики.

Уточняется, что белорусские дипломаты порекомендовали представителю ЕС посетить Брюссель для донесения позиции Минска касательно санкций. В МИД республики настаивают на неприемлемости давления на страну.

Стоит отметить, что отношения между Республикой Беларусь и Европой резко ухудшились после посадки самолета Ryanair в Минске. ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.

#европа #санкции #белоруссия
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