Сенатор Цеков рассказал о поставках оружия НАТО на Украину

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В понедельник, 28 июня, в акватории Черного моря стартовали учения Sea Breeze 2021, в которых принимают участие войска Украины и стран НАТО. Экспертное сообщества полагает, что под прикрытием маневров Североатлантический альянс собирается осуществить поставки оружия, боеприпасов и техники в стан ВСУ.

Представитель Крыма, сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Сергей Цеков согласился, что такую версию нельзя исключать. Переброской боевых единиц Альянс, по словам политика, занимался и раньше. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Цеков объяснил, какой реакции стоит ждать НАТО в случае подтверждения такой информации.

«Оружие они [НАТО] поставляют и будут поставлять. Если это станет досконально известно, это вызовет соответствующую реакцию с нашей стороны. И эта реакция будет не очень приятной для Великобритании, США, НАТО и так далее. Это будут уже не просто слова. Удерживать их надо не словами, а конкретными действиями», — объяснил сенатор.

Всего в ходе учений Sea Breeze 2021 Украина и войска НАТО задействуют 40 самолетов, 32 военных корабля и около пяти тысяч военнослужащих. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заверял, что Россия пристально следит за маневрами и готова реагировать на любые действия.