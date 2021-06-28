Глава Минздрава России сообщил об отсутствии случаев смерти от вакцинации

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Российские врачи не зафиксировали летальных исходов, связанных с прохождением процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Использование российских вакцин от коронавирусной инфекции не приводило к летальному исходу среди пациентов. Подобные случаи на территории России зафиксированы не были, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, на текущий момент около 23 миллионов граждан России прошли процедуру вакцинации от коронавируса. При этом лишь 0,5% привившихся пациентов заражались легкой или бессимптомной формой COVID-19.

Вакцинация является эффективным и безопасным способом формирования иммунитета к COVID-19. Она способствует снижению вероятности заражения тяжелой формой коронавируса. В России данная процедура проводится бесплатно.