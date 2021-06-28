Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Глава Минздрава России сообщил об отсутствии случаев смерти от вакцинации

Общество
54

Глава Минздрава России сообщил об отсутствии случаев смерти от вакцинации
torange.biz /

Российские врачи не зафиксировали летальных исходов, связанных с прохождением процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Использование российских вакцин от коронавирусной инфекции не приводило к летальному исходу среди пациентов. Подобные случаи на территории России зафиксированы не были, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, на текущий момент около 23 миллионов граждан России прошли процедуру вакцинации от коронавируса. При этом лишь 0,5% привившихся пациентов заражались легкой или бессимптомной формой COVID-19.

Вакцинация является эффективным и безопасным способом формирования иммунитета к COVID-19. Она способствует снижению вероятности заражения тяжелой формой коронавируса. В России данная процедура проводится бесплатно.

#смерть #вакцинация #статистика #коронавирус #михаил мурашко
Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице
Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице
Политика
17:18 | 28 июня
Европейского посланника вызвали в МИД Белоруссии из-за новых санкций
Европейского посланника вызвали в МИД Белоруссии из-за новых санкций
Политика
16:57 | 28 июня
Сенатор Цеков рассказал о поставках оружия НАТО на Украину
Сенатор Цеков рассказал о поставках оружия НАТО на Украину
Ближнее зарубежье
16:50 | 28 июня