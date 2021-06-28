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В Лондоне возле станции метро прогремел взрыв

Происшествия
/ Обновлено: 28 июня 2021 16:48 60

В Лондоне возле станции метро прогремел взрыв
flickr.com / EDDIE

Причины происшествия устанавливаются компетентными органами. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "RT на русском". На кадрах видно, как рядом со станцией метро на юге Лондона клубы черного дыма поднимаются в небо, затем происходит взрыв, и языки пламени вырываются на улицу. На момент происшествия рядом с местом мощного хлопка уже стояла машина скорой помощи.

Очевидцы происшествия начали разбегаться в стороны от станции метро. Все обстоятельства случившегося выясняются специалистами. Никакой официальной информации на момент публикации нет.

#лондон #взрыв #метро
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