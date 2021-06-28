Дешевая «разводка» для Киева. Михеев назвал цель провокации Лондона в Черном море

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Политолог и телеведущий Сергей Михеев в радиопрограмме «Железная логика» озвучил вероятную причину инцидента в территориальных водах России, когда эсминец Королевского флота вторгся за границы РФ около Крымского полуострова.

«Возможно, вся эта штука с Defender — это попытка подсластить украинцам пилюлю, связанную с относительно позитивными итогами переговоров Байдена и Путина», — выразил мнение политолог.

По сути, Лондон захотел показать свою «приверженность» Киеву — намеренно раздули происшествие до небывалых масштабов, чтобы на Украине говорили: «НАТО с нами», не побоялись нарушить границы России и чуть ли не готовы воевать за украинцев. И Великобритания продолжит «кормить» Киев такими вот инцидентами, что выглядит как «дешевая разводка», считает Михеев.

Федеральное агентство новостей /

Также политолог удивился для чего Лондону так «глупо, бессмысленно и бесцельно» подставлять своих военнослужащих. Он отметил, что правительство Британии всему миру продемонстрировало свою некомпетентность.

«Первые несколько часов или первые сутки Великобритания говорила, что вообще не в курсе, ничего не знает, ничего не произошло. А потом оказывается, что операция получила одобрение даже на уровне премьер-министра», — сказал эксперт.

Михеев в выразил мнение, что на Черном море больше не будет спокойствия, потому что для России этот регион становится зоной потенциальных боевых действий. РФ потребуется наращивать военную структуру в этой области, потому что все страны, которые выходят к Черному морю, враждебно настроены к Москве, считает политолог.

«Не надо никому верить на слово. Вообще не надо ни с кем договариваться "по-мужски". Не надо этого делать! С той стороны нет таких людей, с которыми можно об этом договориться. С ними надо вести политику по-другому», — добавил Михеев.

Эсминец Королевского флота нарушил границы территориальных вод России 23 июня. Defender, игнорируя требования российского патрульного корабля сменить курс, продвинулся вглубь на три километра. Тогда российские моряки были вынуждены открыть огонь по курсу эсминца, чтобы пресечь вторжение.