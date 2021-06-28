Министр здравоохранения России назвал количество вакцинированных от COVID-19

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Глава Минздрава Михаил Мурашко поделился данными статистики о вакцинации от коронавируса среди россиян. Об этом министр рассказал в программе телеведущего Владимира Познера.

Мурашко заявил в эфире программы "Познер", что более 23 миллионов граждан присоединились к акции вакцинации на фоне тревожной эпидемиологической обстановки. Министр поделился данными в ответ на упоминание телеведущего, что 20 млн россиян сделали прививку. Министр здравоохранения подчеркнул, что риск заболевания все еще существует, но среди вакцинированных отмечалось отсутствие симптомов или легкая форма недомогания.

Политик также заявил, что количество зараженных среди привившихся оказалось мало. По данным Мурашко, всего 0,5% россиян заболели после прививки.