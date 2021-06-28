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Представитель МИД России рассказал о вмешательстве во внутренние дела страны

Политика
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Представитель МИД России рассказал о вмешательстве во внутренние дела страны
ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Назаркина

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов рассказал о вмешательстве во внутренние дела страны.

Выступая в Совфеде на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства, Гаврилов отметил, что ведомство фиксирует давление на страну не только в публичной сфере, а также в вопросах "мягкого нормотворчества" других стран.

"Вопросы предотвращения и преодоления последствий вмешательства в наши внутренние дела возникают на самых разных участках работы", — рассказал Гаврилов.

Подобные факты передаются в МИД и российские загранучреждения за рубежом, добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США после саммита в Женеве заявили о необходимости смены поведения для нормализации отношений с Москвой. Этой позиции стал "с удовольствием подпевать" Евросоюз, пишет сайт 360tv.ru.

#россия #мид рф #гаврилов
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