Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о большом гербе Украины

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Верховной рады законопроект о большом гербе страны.

Законопроект помечен как неотложный, об этом Зеленский сообщил в ходе выступления на торжественном заседании парламента по случаю Дня Конституции Украины. Сейчас большого герба в стране нет, хотя он предусмотрен конституцией. За 30 лет было совершено четыре попытки его утвердить, но власти так и не пришли к единому мнению о его внешнем виде.

В 2020 году состоялся очередной конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Победителем стал художник Алексей Кохан. Геральдисты жестко раскритиковали его, поэтому пока неизвестно, какой именно вариант вынесут на голосование в Раде.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский "вытирает ноги" о конституцию, грубо нарушая основополагающие права и свободы демократического общества. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", передает сайт 360tv.ru.