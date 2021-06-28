Сатановский: при таком развитии событий войны не избежать, но ее можно отложить

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Если Европа действительно так боится войны с Россией, как об этом постоянно говорят европейские политики и дипломаты, почему же она сама на эту войну напрашивается и готовится к ней.

Таким вопросом в своем Telegram-канале задался известный российский политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя недавнее заявление посла ФРГ на Украине Анки Фельдгузен.

«Посол Германии на Украине порадовала официальный Киев, рассказав, что в Европе все боятся войны с Россией. Правда? А что ж они на нее так напрашиваются и почему к ней готовятся сами и готовят всех, кого на постсоветском пространстве прикупили и приманили, не покладая рук?», — иронично интересуется политолог.

При этом, как отмечает Сатановский, совершенно не важно, подталкивают ли европейцев к войне с Россией американцы, или те сами возбуждают в себе все то, что на протяжении долгих лет дремало, пока на их территории находились российские гарнизоны. Важно, подчеркивает эксперт, что войну можно оттянуть, а потом оттянуть еще, но избежать ее при текущем развитии событий не получится.

Войны не будет только в том случае, если Россия повторит судьбу СССР и сама развалится на части, на что сильно надеются на Западе. А во всех остальных случаях «неизбежно придется драться», считает Сатановский.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

И весь вопрос будет заключаться в целях и задачах этой войны, тем более, что у России нет ни стратегии, ни тактики. Пока, что ясно только, чего Россия хочет от себя и от окружающих.

«Чтоб не мешал никто, все уважали и играли по правилам. Ну, и еще у каждого свои индивидуальные прожекты, по части зарабатывания «интересной прибыли», — считает Сатановский. — Что до чего-то более внятного, складывается стойкое ощущение, что утлый челн нашей государственности просто болтается по воле волн, туда-сюда».

И итог этой неопределенности, по мнению эксперта, вполне закономерен. Россия может ненадолго напугать своих врагов, если резко дернется, когда те наступят ей на особенно больную мозоль, как это было с Крымом, Сирией или в Карабахе. Но затем они, убедившись в том, что Москва всегда остается в конвенциональных рамках, понимают, что могут и дальше без особых проблем и боязни продолжать расшатывать Россию и пробовать ее на зуб, или привлекать для этого все новых союзников, потому что в мире по-прежнему хватает желающих «помочь добить российского мамонта и урвать себе кусок добычи».

А Россия в это время продолжает болтать языком, заключает Сатановский.