«Уйти красиво»: Меркель хочет закрыть Евросоюз для туристов из Великобритании

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Великобритания не собирается покидать список стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом, это вновь вызывает беспокойство в Европейском союзе (ЕС). На этот раз родина Шекспира и Байрона «приютила» у себя штамм «дельта плюс», который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже назвала самым смертоносным вариантом вируса.

Евросоюз, от которого Лондон по собственному желанию отрекся менее полугода назад, не нуждается в «смертоносных» туристах из Англии, ведь они могут привезти с собой новую разновидность COVID. Такое мнение поддерживает пока не весь ЕС, а одна лишь Ангела Меркель – канцлер ФРГ и «железная леди», которая вот-вот покинет свой пост.

В понедельник, 28 июня, ЕС собирает так называемый «комитет по реагированию на политические кризисы», на заседании которого будет присутствовать и Германия. Меркель намерена поднять вопрос о закрытии европейских границ для гостей из Великобритании вне зависимости от того, делали они прививку от коронавируса или нет.

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Воля Германии

Информацией об инициативе госпожи Меркель поделились инсайдеры британской газеты The Times. По их словам, для канцлера Англия – это страна, «вызывающая особую обеспокоенность».

Ранее с похожим предложением выступал президент Франции Эмманюэль Макрон, но он голосовал за менее радикальные шаги. Для привитых британцев все границы, по его замыслу, должны быть открыты, а те, кто не прививался, обязаны по прибытии на территорию ЕС отсидеть двухнедельный карантин.

Ангела Меркель не видит разницы между привитым и непривитым англичанином. Ни один житель Великобритании не должен попасть в ЕС, иначе «дельта плюс» перекинется на европейские страны, считает «железная леди».

Впрочем, у такого кардинального подхода уже нашлись противники. По данным The Times, критиковать Меркель на грядущем заседании собираются Кипр, Португалия, Испания, Мальта и Греция. Источник газеты посетовал, что позиция Берлина под руководством канцлера выглядит «все более изолированной». Члены Евросоюза хотят сами принять решение по британскому вопросу, а не следовать указке госпожи Меркель.

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Переубедить главу ФРГ намеревается сам премьер-министр Борис Джонсон, который уже запланировал встречу на 2 июля. Шансы наставить Ангелу Меркель «на путь истинный» у него определенно есть, уверен политтехнолог и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

«Безусловно, Джонсон эту позицию будет проговаривать, но я думаю, что расстановка сил у них 50 на 50. Серьезных преимуществ у Меркель нет, она будет свое решение доказывать, скорее всего, какими-то объективными данными, цифрами. Джонсону отстоять свою позицию будет трудно. Великобритания сейчас явно не в выигрышном положении в части коронавируса. В этом плане премьер-министр более уязвим, чем канцлер», — рассказал эксперт.

С другой стороны, стремления Меркель понять можно. До ее отставки осталось около трех месяцев, поэтому активность канцлера ФРГ в некоторых вопросах может зашкаливать. Сергей Маркелов называет это «желанием уйти красиво»:

«Совершенно очевидно, что Меркель сейчас ведет себя, как сбитый летчик. Она постоянно пытается заработать политические очки, ей хочется уйти на пике своей карьеры. Она уже завоевала несколько "титулов", победила позицию Германии по "Северному потоку — 2", а теперь еще хочет оставить свой след в коронавирусной истории. В целом, она просто хочет уйти красиво», — подытожил политолог.

bundeskanzlerin.de / Пресс-служба канцлера ФРГ

С коронавирусом Великобритании не везет. Еще во времена «первой волны» Соединенное королевство моментально стало «красной зоной», этот статус держит до сих пор. Почти по всей территории государства людям запрещено взаимодействовать друг с другом очно, если они не члены одной семьи.

На фоне предложения госпожи Меркель новыми красками заиграл скандал с министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком, о любовных похождениях которого «Политика Сегодня» рассказывала ранее.

Окружающие Великобританию страны уже закрывали свои границы не только для туристов, но и для торговли. В декабре прошлого года в графстве Кент скопилась огромная пробка из 1500 грузовиков, которые не пускали во Францию.