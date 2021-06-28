Основатель группы «Доктор Ватсон» скончался в Москве

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Лидер и основатель музыкального коллектива "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов умер на 77-м году жизни в Москве. Об этом журналистам рассказали коллеги музыканта.

По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения после COVID-19. Мамиконов находился в стационаре с 11 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря коллектива, у артиста началась мерцательная аритмия.

Георгий Мамиконов в 1985 году создал группу "Сюрприз", которая через год сменила название на "Доктор Ватсон". Коллектив исполнял не только собственные песни, но и популярные советские хиты и композиции из кинофильмов.

Все участники группы в 1994 году получили звание заслуженных артистов России. Кроме того, Мамиконов в 2006 году был удостоен почетного звания заслуженного деятеля искусств.