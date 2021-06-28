«Просто сказка»: поклонники Булановой оценили живое выступление певицы у Урганта

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Известная российская исполнительница популярных песен Татьяна Буланова выступила в студии на передаче "Вечерний Ургант". Зрители были восхищены ее вокальными данными.

Популярная исполнительница приняла участие в съемках передачи "Вечерний Ургант", где рассказала зрителям о своем театральном прошлом. Ведущий Первого канала узнал, почему заслуженная артистка России не попробовала свои силы и не поступила в театральный институт. Артистка сослалась на свою застенчивость и дефекты речи.

Зрители вечернего шоу восторженно оценили вокальный талант артистки и отметили ее эффектное выступление. Под выпуском на официальном YouTube-канале передачи "Вечерний Ургант" появилось много восхищенных отзывов.

"Учись, Бузова, как надо петь, что бы стать легендой. Татьяна Буланова — лучшая!!!"; "С первой секунды чувствуется, что грамотная женщина. Приятно посмотреть! И голос совсем не меняется с годами. Без фанеры!!! Прелесть!"; "Какой голос красивый. Обычно, когда просят спеть вживую и без музыки получается не очень, а тут просто сказка", — прокомментировали поклонники Булановой.

Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

Ранее артистка призналась, что никогда не обучалась музыке и пению. Все ее творчество было создано исключительно на слух, что говорит о природном таланте исполнительницы.