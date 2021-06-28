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Около 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня

Общество
/ Обновлено: 28 июня 2021 15:23 55

Около 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня
Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

Почти 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды за прошедшие три дня. Система позволяет горожанам беспрепятственно посещать публичные места на фоне коронавируса.

Коды выдают людям, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, и переболевшим в течение шести последних месяцев гражданам. Статистику предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

QR-коды получили примерно 2,5 млн горожан, отметили в оперштабе. Однако 9% заявлений отклонили, поскольку с момента выздоровления людей истекли шесть месяцев.

#москва #коронавирус #qr-коды
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