Около 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня

Агентство городских новостей Москва / Денис Гришкин

Почти 2,5 млн жителей Москвы получили QR-коды за прошедшие три дня. Система позволяет горожанам беспрепятственно посещать публичные места на фоне коронавируса.

Коды выдают людям, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, и переболевшим в течение шести последних месяцев гражданам. Статистику предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

QR-коды получили примерно 2,5 млн горожан, отметили в оперштабе. Однако 9% заявлений отклонили, поскольку с момента выздоровления людей истекли шесть месяцев.