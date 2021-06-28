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Захарова объяснила, почему лидерство Запада оказалось фикцией

Политика
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Захарова объяснила, почему лидерство Запада оказалось фикцией
Telegram / Мария Захарова

Пандемия коронавируса показала, что западные страны не могут спасти даже самих себя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, нарратив о мнимой лидирующей позиции Запада оказался просто "мыльным пузырем". Ситуация с пандемией коронавируса ярко это продемонстрировала.

"США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет", — сказала она корреспонденту сербской газеты Kurir.

Вместе с тем дипломат отметила, что настоящий друг познается в беде. Российские специалисты прибыли в Сербию согласно договоренности президентов стран и оказали необходимую помощь.

#захарова #запад #коронавирус
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