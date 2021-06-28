Шевченко считает, что у Украины развязаны руки после выхода в плей-офф Евро-2020

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Тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ему было несложно мотивировать своих игроков перед матчем с командой Швеции.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала чемпионата Европы, отметив, что украинцам досталась очень непростая группа.

"Необходимо учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки", — отметил украинский специалист.

Сборная Украины заняла третье место в группе, проиграв командам Нидерландов и Австрии со счетом 2:3 и 0:1 соответственно. В матче с Северной Македонией украинцы одержали победу (2:1). В 1/8 финала украинцы встретятся со Швецией. Матч состоится 29 июня, начало встречи — в 22:00.