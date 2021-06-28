Путин рассказал о поставках ракет «Циркон» и «Сармат» в российскую армию

kremlin.ru / Администрация президента России

Зенитные системы С-500 "Прометей", межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и гиперзвуковая ракета "Циркон" вскоре встанут на боевое дежурство.

О поставках новейшего вооружения в российскую армию рассказал президент РФ Владимир Путин, поздравляя выпускников военных вузов с завершением учебы.

По словам главы государства, на сегодняшний день на боевом дежурстве уже стоят новейшие комплексы "Авангард" и "Кинжал". При этом он подчеркнул, что новая госпрограмма вооружения, которая рассчитана до 2034 года, формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов.

"Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой", — обратился российский лидер к выпускникам военных вузов страны.

Встреча Путина с выпускниками военных вузов проходит в Георгиевском зале Кремля.