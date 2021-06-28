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«Суперливень» в Москве. Кадры бушующей стихии от очевидцев

Россия
/ Обновлено: 28 июня 2021 15:50 90

«Суперливень» в Москве. Кадры очевидцев бушующей стихии
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Сегодня, 28 июня, в столице начался не просто ливень, а «суперливень». Так, по ожиданиям синоптиков, на Москву обрушится до 70% месячной нормы осадков, большая часть которых придется на вечерний час пик.

Горожане не без иронии делятся кадрами «плавающей» златоглавой в Сети.

 "Москва — ну точно филиал ада. Или Атлантида уходит под воду. Занимательно жить в аду))", — написала одна из пользователей.

Пользователь krotrus поделился кадрами из ресторана, где видно какого уровня достиг ливень.

Другой очевидец напомнил о том, что ливневая канализация Москвы не справляется с таким количеством осадков.

Takemetohell подметил крайность состояний города, часто оказывающегося вне золотой середины. 

Москвичи не потеряли оптимизма и намекают на то, что нужно четче формулировать желания. 

Тем временем сильный ливень затапливает станции метрополитена. Было остановлено движение поездов на участке «Теплый Стан» — «Новоясеневская».

Ураганный ветер срывает крыши со зданий, обломки падают на дорогу и машины.

Некоторые решили не дожидаться отпуска у моря.

Столичные власти заявили, что после «суперливня» все системы жизнеобеспечения работают штатно. Аварийных отключений нет.

#москва #россия #общество #суперливень
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