«Суперливень» в Москве. Кадры очевидцев бушующей стихии

Сегодня, 28 июня, в столице начался не просто ливень, а «суперливень». Так, по ожиданиям синоптиков, на Москву обрушится до 70% месячной нормы осадков, большая часть которых придется на вечерний час пик.
Горожане не без иронии делятся кадрами «плавающей» златоглавой в Сети.
"Москва — ну точно филиал ада. Или Атлантида уходит под воду. Занимательно жить в аду))", — написала одна из пользователей.
Пользователь krotrus поделился кадрами из ресторана, где видно какого уровня достиг ливень.
????????⛈️????Москва. Заливает даже рестораны. На первом видео кадры из кафе в одном из московских офисных центров. pic.twitter.com/UQJT1KT19d— ★????????????????????????????★ (@krotrus) June 28, 2021
Другой очевидец напомнил о том, что ливневая канализация Москвы не справляется с таким количеством осадков.
Москва дождалась дождей)— Stifler’s Mom (@Stifler08150983) June 28, 2021
Не забываем, что ливневок у нас нет ????♀️ pic.twitter.com/2fnUYqTzSK
Takemetohell подметил крайность состояний города, часто оказывающегося вне золотой середины.
москва это типа либо 30+ либо бассейн. pic.twitter.com/iV5WacF7HL— ???? (@takemetohell___) June 28, 2021
Эх, Москва июньская! Прокачусь с ветерком! pic.twitter.com/Z3s8WoUE3D— Ева Цербер (@cokopexa) June 28, 2021
Москвичи не потеряли оптимизма и намекают на то, что нужно четче формулировать желания.
Москва когда я говорила что хочу на море я не это имела в виду pic.twitter.com/CWQ8axhJHs— солнечный 23-летний генерал (@sunnyrum) June 28, 2021
Ветер сдувает утеплитель со строящегося здания. #Москва#дожди pic.twitter.com/yVKuK6vn5D— SLK (@slkkapri) June 28, 2021
Тем временем сильный ливень затапливает станции метрополитена. Было остановлено движение поездов на участке «Теплый Стан» — «Новоясеневская».
Ураганный ветер срывает крыши со зданий, обломки падают на дорогу и машины.
Некоторые решили не дожидаться отпуска у моря.
Москва и москвичи... pic.twitter.com/Z1TzlT1ZkQ— &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) June 28, 2021
Столичные власти заявили, что после «суперливня» все системы жизнеобеспечения работают штатно. Аварийных отключений нет.