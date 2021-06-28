«Суперливень» в Москве. Кадры очевидцев бушующей стихии

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Сегодня, 28 июня, в столице начался не просто ливень, а «суперливень». Так, по ожиданиям синоптиков, на Москву обрушится до 70% месячной нормы осадков, большая часть которых придется на вечерний час пик.

Горожане не без иронии делятся кадрами «плавающей» златоглавой в Сети.

" Москва — ну точно филиал ада. Или Атлантида уходит под воду. Занимательно жить в аду))", — написала одна из пользователей.

Пользователь krotrus поделился кадрами из ресторана, где видно какого уровня достиг ливень.

????????⛈️????Москва. Заливает даже рестораны. На первом видео кадры из кафе в одном из московских офисных центров. pic.twitter.com/UQJT1KT19d — ★????????????????????????????★ (@krotrus) June 28, 2021

Другой очевидец напомнил о том, что ливневая канализация Москвы не справляется с таким количеством осадков.

Москва дождалась дождей)

Не забываем, что ливневок у нас нет ????‍♀️ pic.twitter.com/2fnUYqTzSK — Stifler’s Mom (@Stifler08150983) June 28, 2021

Takemetohell подметил крайность состояний города, часто оказывающегося вне золотой середины.

москва это типа либо 30+ либо бассейн. pic.twitter.com/iV5WacF7HL — ???? (@takemetohell___) June 28, 2021

Эх, Москва июньская! Прокачусь с ветерком! pic.twitter.com/Z3s8WoUE3D — Ева Цербер (@cokopexa) June 28, 2021

Москвичи не потеряли оптимизма и намекают на то, что нужно четче формулировать желания.

Москва когда я говорила что хочу на море я не это имела в виду pic.twitter.com/CWQ8axhJHs — солнечный 23-летний генерал (@sunnyrum) June 28, 2021

Тем временем сильный ливень затапливает станции метрополитена. Было остановлено движение поездов на участке «Теплый Стан» — «Новоясеневская».

Ураганный ветер срывает крыши со зданий, обломки падают на дорогу и машины.

Некоторые решили не дожидаться отпуска у моря.

Столичные власти заявили, что после «суперливня» все системы жизнеобеспечения работают штатно. Аварийных отключений нет.