Власти Украины заявили об ужесточении правил въезда для российских туристов с 1 июля

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Правила ужесточают для иностранцев из группы "стран риска". В этот список украинские власти внесли Россию, Великобританию, Португалию и Индию.

В Киеве заявили, что опасаются распространения штамма "Дельта". Там отметили, что к началу лета эпидемия пошла на спад. Ввиду этого правительство объявило всю территорию страны "зеленой зоной". Благодаря этому были отменены многие картинные ограничения.

Однако с первого июля в Украине вводятся новые требования для иностранцев, которые въезжают на Украину из России. Туристы будут обязаны сдать экспресс-тест на коронавирус в пункте пропуска независимо от наличия сертификата о вакцинации.

Представители украинской госпогранслужбы ранее сообщили, что за два дня отказали во въезде полутора десяткам россиян с документами о вакцинации "Спутником V". Там отметили, что украинская сторона не признает справки о вакцинации российским препаратом.