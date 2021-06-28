Песков опроверг бездоказательные обвинения в адрес российских инструкторов в ЦАР

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Попытки обвинить российских инструкторов в совершении преступлений в Центральноафриканской Республике являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что отечественные специалисты находятся в ЦАР на законных основаниях и выполняют конкретные задачи по обучению национальной армии страны. Россияне даже не участвуют в боевых действиях и тем более не причастны к грабежам или убийствам, подчеркнул официальный представитель Кремля, пишет ФАН.

"Они не могли участвовать и не участвовали в убийствах и грабежах. Это очередная ложь", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Российские специалисты действуют в ЦАР в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги. Оно позволило армии африканской страны разгромить бесчинствовавшие здесь группировки и обеспечить безопасность мирных жителей.