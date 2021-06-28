Путин подвел итоги переговоров с Си Цзиньпином

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, о чем он говорил с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе видеоконференции.

По его словам, стороны подтвердили отсутствие территориальных претензий друг к другу. Вместе с тем Россия и Китай намерены превратить общую границу в пояс вечного мира. Путин также добавил, что двусторонние отношения между Москвой и Пекином находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Ранее стало известно, что переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли в закрытом формате. Мероприятие приурочено к юбилею подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.