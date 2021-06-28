Британские острова посетил «корабль-призрак»

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У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли «корабль-призрак». Дрейфующая лодка с 20 мертвыми людьми на борту (двое из них — дети) плавала в полутора километрах от острова Гранд-Терк.

Следователи и официальные лица пока не могут установить причину гибели экипажа. Расследование затрудняет тот факт, что все тела уже подверглись разложению под воздействием прямых солнечных лучей. Под покровом тайны также остаются личности погибших и их происхождение.

Рыбаки заметили лодку 24 июня, после чего решили предупредить о странной находке морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос. Правоохранители отбуксировали лодку на берег и предположили, что она вышла из-за пределов Карибского бассейна. Едва ли целью неудачливых моряков были британские острова, заявил комиссар полиции Тревор Боттинг.

«В данный момент следователи работают над установлением личностей погибших и того, как они встретили свою смерть», — добавил он.

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Предварительная версия инцидента гласит, что на лодке плыли гаитяне, которые нередко причаливают к берегам Теркса и Кайкоса. Они бегут из родной страны из-за бедности, но в большинстве случаев не выживают в открытом океане и погибают. Также острова в Вест-Индии служат негласным «перевалочным пунктом» для торговцев людьми.

Летом прошлого года, к примеру, суд Теркса и Кайкоса приговорил к 14 месяцам тюремного заключения гражданина Канады с замысловатым именем Срикаджамукам Челлия. Спустя полгода его экстрадировали во Флориду и приговорили дополнительно к двум с половиной годам тюрьмы за сговор с целью контрабанды людей в Соединенные Штаты.

Мужчину поймали в 2019 году. Он управлял лодкой, на которой находилось 158 «рабов». Торговец людьми вез свой «товар» в США, чтобы продать людей на местном черном рынке.