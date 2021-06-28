Песков оценил настрой Меркель на проведение переговоров с Путиным

Global Look Press / Dmitry Golubovich

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости диалога с российской стороной.

Меркель заявила, что главы европейских государств должны обсуждать проблемы, связанные с Кремлем, не между собой, а непосредственно с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет, в частности о кибератаках.

Песков отметил, что Москва уже давно выразила свою готовность к диалогу в таком формате. Однако идею не поддержали на международной арене, резюмировал он.