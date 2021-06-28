Песков заявил, что «Алые паруса» проводились с учетом санитарных норм

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение ежегодного праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

По словам Пескова, прямых запретов на проведение массовых мероприятий нет. Это решение принимает руководство города и региона на основе требований санитарных служб. Он отметил, что во время "Алых парусов" были соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге возрастает количество заболевших COVID-19. Из-за этого идет большая нагрузка на систему здравоохранения.