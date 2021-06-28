Покупка поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 грозит лишением свободы

Приобретение поддельного прививочного сертификата обернется лишением свободы сроком до одного года. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщило издание РИА Новости.
«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — уточнил политик.
Кроме того, Клишас отметил, что не имеет значения смог ли тот, кто приобрел поддельный документ, им воспользоваться или нет. Покупатель все равно будет привлекаться к уголовной ответственности.
Ранее депутат Куринный выступил с инициативой о запрете для непривитых россиянам покидать территорию страны.