Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Покупка поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 грозит лишением свободы

Россия
52

Покупка поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 грозит лишением свободы
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Приобретение поддельного прививочного сертификата обернется лишением свободы сроком до одного года. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщило издание РИА Новости.

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — уточнил политик.

Кроме того, Клишас отметил, что не имеет значения смог ли тот, кто приобрел поддельный документ, им воспользоваться или нет. Покупатель все равно будет привлекаться к уголовной ответственности.

Ранее депутат Куринный выступил с инициативой о запрете для непривитых россиянам покидать территорию страны.

#россия #политика #общество #клишас #уголовная ответственность #сертификат вакцинации
Власти Украины заявили об ужесточении правил въезда для российских туристов с 1 июля
Власти Украины заявили об ужесточении правил въезда для российских туристов с 1 июля
Общество
14:10 | 28 июня
Песков опроверг бездоказательные обвинения в адрес российских инструкторов в ЦАР
Песков опроверг бездоказательные обвинения в адрес российских инструкторов в ЦАР
Политика
14:10 | 28 июня
Британские острова посетил «корабль-призрак»
Британские острова посетил «корабль-призрак»
Россия и мир
13:52 | 28 июня