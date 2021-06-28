Погребинский объяснил, зачем Зеленскому нужен референдум по Донбассу

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о возможном проведении референдума о разрыве всех связей страны с Донбассом, ищет возможности переизбраться на второй срок.

Такое мнение в интервью интернет-изданию URA.RU высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Напомним, на минувшей неделе украинский лидер заявил, что если все имеющиеся на данный момент варианты урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины окажутся безрезультатными, Киев будет готов вынести на референдум вопрос о возведении «стены» на границе с Донбассом, то есть о полном разрыве всех связей с мятежным регионом.

Однако, по мнению Михаила Погребинского, главой целью Зеленского при выдвижении данной инициативы, является вовсе не разрыв связей с Донбассом, он хочет добиться совсем другого.

От нынешнего украинского президента, добавил также политолог, можно ожидать чего угодно, так как все уже привыкли к тому, что Зеленский игнорирует основной закон страны. Действующая Конституция запрещать проводить референдумы по вопросам территориальной целостности Украины, но обойти этот запрет можно, если сформулировать вопрос так, чтобы он не предполагал территориальных изменений.

«Зеленскому важно зафиксировать: «Я не могу выполнить Минские соглашение. И в оправдание, что я их не выполняю, мне нужно мнение людей. Но я хочу на второй срок, поэтому мне надо закончить войну»», — объяснил Погребинский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также и Владимир Брутер - эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований заявил изданию, что украинская Конституция не позволит Владимиру Зеленскому провести референдум, о котором он говорил на днях.

Сам украинский президент не готов проводить референдум по разрыву связей с Донбассом, так как для подобных действий нет формулы.

«Потому что Украина не допускает отторжения своих территорий, создания новых государств на этих территориях и не допускает присоединения территорий к другим государствам», — подчеркнул Брутер.

Таким образом, отметил эксперт, Зеленский не обладает возможностями, чтобы изменить судьбу Донбасса, а все его заявления делаются только ради хайпа – «чтобы вывести русских из равновесия».

Только «коллективный Запад» может закончить войну в Донбассе, уверен Брутер. При этом эксперт считает, что «западные партнеры» могут воздвигнуть новый «железный занавес», которым Донецк и Луганск будут отданы России, а вся остальная Украина при этом достанется им самим.