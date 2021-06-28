В МИД России напомнили о многочисленных жертвах бомбардировок НАТО в Югославии

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Бомбардировки Югославии в 1999 году привели к многочисленным жертвам, и никто из ответственных за агрессию НАТО так и не был признан виновным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила об этом в интервью сербским СМИ. Знающие историю люди не должны забывать произошедший в 1999 году акт агрессии Североатлантического альянса в отношении Югославии, подчеркнула она.

Никто из виновных в этом так и не понес ответственности, сказала представитель российского дипломатического ведомства. Захарова добавила, что лишь изредка некоторые западные политики выражают сожаление в связи с событиями в Югославии.

Ранее спикер МИД России назвала истинные цели военных учений Sea Breeze, говорится на сайте 360tv.ru. По ее словам, Альянс и Киев хотят дестабилизировать обстановку у границ России, а также перебросить оружие на Украину.