Депутат Куринный предложил запретить непривитым россиянам выезжать из РФ

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный полагает, что непривитые граждане РФ не должны покидать территорию страны. Об этом сообщило издание URA.RU.

«На мой взгляд, можно было бы связать поездки за границу с вакцинацией. Те, кто хотят выехать в Турцию, в Европу, на отдых, на экскурсию для них вполне такая стимулирующая мера могла бы быть применена», — сказал он.

По мнению депутата, ввести подобные ограничения внутри РФ сложнее. Однако Куринный убежден в необходимости стимулирующих мер, в пример он привел европейскую практику — там, гражданин, имеющий прививочный сертификат, может свободно посещать все общественные пространства.

Впрочем, депутат не понимает, каким именно образом вводятся ограничения в регионах.

«Хотелось бы видеть критерии, на основании которых санитарные врачи принимают решения, потому что это непрозрачная сфера. В правах ограничивается достаточно приличное число граждан. На мой взгляд, это недоработка действующей власти», — отметил он.

Напомним, с 28 июня в Москве для посещения кафе и ресторанов начали действовать QR-коды.