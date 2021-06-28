Ученые назвали симптомы заражения новым лямбда-штаммом коронавируса

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Агентство здравоохранения Великобритании выявило несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса и определило ряд симптомов у пациентов.

Новый штамм распространялся в Южной Африке и получил название "Лямбда". Зараженные пациенты обнаруживали у себя такие симптомы, как непрекращающийся кашель, высокая температура, угасание вкусовых рецепторов и обоняния. По мнению ученых, новый штамм вируса пока не предоставляет поводов для тревоги, передает издание Express.

Сообщается также, что ключевыми характеристиками "Лямбды" являются ее мутации в спайковом белке. Этот показатель влияет на уровень заразности вируса. По этой причине штамм не внесли в список "вызывающих озабоченность".