Джабаров объяснил, откуда появилась антипрививочная кампания в России

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Антипрививочная кампания в социальных сетях появилась при посредничестве западных структур, заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, таким образом страны Запада пытаются создать социальную напряженность в стране. Это связано с предстоящими в России выборами, резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Партия исполняющего обязанности премьера республики Никола Пашиняна получит 71 мандат в парламенте.