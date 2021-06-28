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Джабаров объяснил, откуда появилась антипрививочная кампания в России

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 13:12 95

Джабаров объяснил, откуда появилась антипрививочная кампания в России
council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Антипрививочная кампания в социальных сетях появилась при посредничестве западных структур, заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, таким образом страны Запада пытаются создать социальную напряженность в стране. Это связано с предстоящими в России выборами, резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Армении состоялись досрочные парламентские выборы. Партия исполняющего обязанности премьера республики Никола Пашиняна получит 71 мандат в парламенте.

#россия #выборы #джабаров
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