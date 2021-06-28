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Песков напомнил, что в России нет обязательной вакцинации для всех граждан

Общество
/ Обновлено: 28 июня 2021 12:52 88

Песков напомнил, что в России нет обязательной вакцинации для всех граждан
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Де-юре и де-факто для россиян не введена обязательная вакцинация, напомнил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в отдельных российских регионах принято решение относительно обязательной вакцинации для работников некоторых сфер. Это, однако, нельзя назвать обязательной процедурой для всех категорий граждан, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ. В частности, в настоящий момент в некоторых регионах России введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и здравоохранения.

#песков #вакцинация #коронавирус
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