Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве

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Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин продлили заключенный в 2001 году договор о дружбе и добрососедстве между Москвой и Пекином.

Церемония переподписания соглашения прошла в формате видеосвязи. Переговоры были посвящены оценке взаимоотношений двух стран с момента подписания договора 16 июня 2001 года — 20 лет назад.

Договор о дружбе и добрососедстве между Москвой и Пекином закреплял стремление государств к сотрудничеству в рамках международного права, отказ от взаимной военной агрессии, в том числе с использованием ядерного оружия, а также на развитие тесных торгово-экономических отношений. Помимо этого, в документе закреплялась взаимная помощь России и КНР в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.