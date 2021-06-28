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Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 12:47 69

Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин продлили заключенный в 2001 году договор о дружбе и добрососедстве между Москвой и Пекином.

Церемония переподписания соглашения прошла в формате видеосвязи. Переговоры были посвящены оценке взаимоотношений двух стран с момента подписания договора 16 июня 2001 года — 20 лет назад.

Договор о дружбе и добрососедстве между Москвой и Пекином закреплял стремление государств к сотрудничеству в рамках международного права, отказ от взаимной военной агрессии, в том числе с использованием ядерного оружия, а также на развитие тесных торгово-экономических отношений. Помимо этого, в документе закреплялась взаимная помощь России и КНР в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

#россия #путин #си цзиньпин #кнр
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
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