«Крушение веры»: Запад уличили в попытке раскола христианства

Global Look Press / Andy Katz / ZUMAPRESS.com

В отличие от депутата Госдумы Александра Ильтякова – активного пользователя соцсети TikTok и владельца, пожалуй, самой большой Библии в Курганской области – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказывает свои мысли куда конструктивнее. И, что важнее, без перехода на личности и нецензурную лексику.

Газета «Коммерсантъ» и журнал «Россия в глобальной политике» опубликовали статью главы российского МИД, в которой Лавров катком проехался по американской политике. Точнее, по ее непостоянности: еще две недели назад президенты Владимир Путин и Джозеф Байден виделись в Женеве и лично обговорили если не все проблемные моменты между странами, то уж точно большую их часть.

Однако, как только президент США приземлился в Вашингтоне, с трибуны Белого дома вновь посыпались угрозы и требования в адрес Москвы. Большинство из них Лавров осветил в своей статье, обвинив западных политиков в насаждении тоталитаризма и формировании «удобных» для американцев правил.

Но на одном моменте российский дипломат особо заострил внимание. Как пишет Сергей Лавров, сторонники западных леволиберальных ценностей покусились на святое (в прямом смысле) – основы мирового православия. Вполне возможно, Соединенные Штаты намереваются «расколоть» фундаменты основных мировых религий.

«В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, — сетует Лавров. — Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной Европе". Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности».

flickr.com / МИД России

Поворот не туда

Обучающая программа «ЛГБТ-христианства» — не выдумка министра иностранных дел. В конце мая этого года в социальных сетях пользователи обсуждали видеозапись, которую выложила в сеть жительница Мельбурна. На кадрах запечатлен разговор двух ее несовершеннолетних детей, которые беседуют о боге.

«Вайолет [имя девочки], угадай, что?», — спрашивает брат.

«Что?», — отвечает сестра.

«Он [Иисус] был би [бисексуалом] и небинарным [не принадлежащим ни мужскому, ни женскому полу]», — объявляет ребенок.

После расспросов ошеломленной матери выяснилось, что таким «основам религии» ее детей научили в австралийской школе. По логике юного ученика, бисексуальность Иисуса Христа доказывается тем, что «он любит всех на свете», а о небинарности якобы говорят его одежды.

Подобные учения не возникают на пустом месте. Еще в 2012 году в британской газете The Guardian опубликовали статью Пола Острайхера – англиканского священника и активиста движения за мир и права человека. Заголовок был такой: «Был ли Иисус геем? Возможно», а текст изобиловал следующими умозаключениями:

«У меня не осталось иного выбора, кроме как предположить, впервые за полвека моего англиканского священства, что Иисус вполне мог быть гомосексуалистом. Если бы он был лишен сексуальности, он не был бы по-настоящему человеком. Верить в это было бы еретично. Гетеросексуал, бисексуал, гомосексуалист: Иисус мог быть любым из них. Не может быть никакой уверенности в том, кем именно. Вариант гомосексуалистов просто кажется наиболее вероятным. Близкие отношения с любимым учеником [Иоанном Богословом] указывают в этом направлении».

wikipedia.org / Unknown

Склонить многовековые религиозные устои в сторону нынешней ЛГБТ-повестки пытаются и через массмедиа. На известной платформе Netflix, к примеру, в конце 2019 года вышла рождественская комедия «Первое искушение Христа». По сюжету, Иисус возвращается домой после 40-дневного поста в пустыне, но не один. Вместе с ним Мария и Иосиф видят некого Орландо — юношу, который намекает на «близкие» отношения с сыном божьим.

Бразильцы сильно возмутились, когда увидели на своих телеэкранах такую трактовку религиозного сюжета. 8 января 2020 года апелляционный суд Рио-де-Жанейро обязал Netflix удалить картину из своего сервиса. Служитель Фемиды Бенедикто Абикэр объяснил, что такой шаг «будет выгоден не только для христианской общины, но и для всего бразильского общества, которое является христианским».

Опасные новообразования

Американское же общество такой религиозной «централизованностью» похвастаться не может, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. В Соединенных Штатах процветают различные «сомнительные» псевдорелигиозные организации, из-за которых единый курс для верующих американцев найти трудно.

«О каком сохранении традиций может идти речь, если у них там [в США] постоянно появляются псевдохристианские новообразования, даже те же самые мормоны. Отсутствие единой канонической доктрины, единой традиционной преемственности порождает вот такое "шатание в стороны". Отсюда и отсутствие весомых факторов, которые объединяли бы нацию. Люди в США все чаще и чаще не воспринимают церковь, как нечто сакральное, они не следуют традиционным нормам», — заметил бывший семинарист и пономарь церкви Святителя Петра в Петербурге Милонов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Аналогичные «ценности», по мнению депутата, американцы пытаются навязать другим государствам. На этом фоне не согласиться с мнением Лаврова трудно – США метят на раскол мировой религии, которая мешает им продвигать свои ориентиры в некоторых странах. Один из явных примеров – Россия.

«Такие же изменения пытаются реализовать и в России, с помощью финансирования ресурсов и отдельных личностей, которые начинают мягко продвигать неолиберальную риторику в массы. <…> В России откровенно пропагандировать безбожие можно, но сложно. Это, как правило, остается в рамках узкой маргинальной прослойки либеральных псевдоинтеллигентов», — подвел итог Милонов.

В своей статье Сергей Лавров также сыронизировал над гендерными ориентирами Запада, указав, что термин «свобода, равенство, братство» в наше время употреблять опасно. Леволиберальные элиты могут оскорбиться наличием одного «братства»* без упоминания иных полов и гендеров.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации