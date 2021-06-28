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Песков анонсировал засекреченные переговоры между Путиным и президентом Китая

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 12:35 92

Песков анонсировал засекреченные переговоры между Путиным и президентом Китая
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином по закрытому каналу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры выйдут на связь в понедельник, 28 июня. Закрытый канал связи свидетельствует об особых доверительных отношениях, которые сложились между президентами, резюмировал Песков.

Стоит отметить, что переговоры приурочены к 20-тилетней годовщине подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин и экс-председатель КНР Цзян Цзэминь заключили договор в Москве в 2001 году.

#путин #си цзиньпин #переговоры
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