Вотум недоверия: Премьер-министр Швеции покинул пост

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Премьер-министр Швеции Стефан Левен ушел в отставку, о чем заявил в понедельник, 28 июня, на пресс-конференции. Об этом сообщило издание SVT Nyheter.

«Поскольку до очередных выборов остается всего один год, учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой страна оказалась в условиях продолжающейся пандемии с особыми проблемами, внеочередные выборы — не самый лучший выход для Швеции», — заявил он.

Так, Левен стал первым в истории Швеции премьер-министром, который покидает пост из-за вотума недоверия, который ему вынес Риксдаг.

Досрочных парламентских выборов не состоится. Кандидата на пост премьер-министра изберут большинством голосов в парламенте.