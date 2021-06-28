Вакцинацию мигрантов от коронавируса в Москве упростят

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Вакцинацию трудовых мигрантов в Москве значительно упростят, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В дальнейшем данную процедуру планируется распространить и на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых. Московский прививочный пункт для мигрантов работает с 09:00 до 21:00, а его пропускная способность составляет более 2 тыс. человек ежедневно.

29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации на территории торгового центра "Садовод". По словам Собянина, заявки на прививку должны подавать работодатели, подпадающие под требования Роспотребнадзора.

Прибывающих в Россию мигрантов и людей без гражданства планируют привить от коронавируса до 15 июля. Распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, передает сайт 360tv.ru.