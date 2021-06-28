Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Вакцинацию мигрантов от коронавируса в Москве упростят

Общество
/ Обновлено: 28 июня 2021 12:18 56

Вакцинацию мигрантов от коронавируса в Москве упростят
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Вакцинацию трудовых мигрантов в Москве значительно упростят, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В дальнейшем данную процедуру планируется распространить и на другие группы иностранцев, в том числе самозанятых. Московский прививочный пункт для мигрантов работает с 09:00 до 21:00, а его пропускная способность составляет более 2 тыс. человек ежедневно.

29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации на территории торгового центра "Садовод". По словам Собянина, заявки на прививку должны подавать работодатели, подпадающие под требования Роспотребнадзора.

Прибывающих в Россию мигрантов и людей без гражданства планируют привить от коронавируса до 15 июля. Распоряжение дал президент РФ Владимир Путин, передает сайт 360tv.ru.

#москва #мигранты #вакцинация #коронавирус
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Политика
12:44 | 28 июня
Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Россия
12:38 | 28 июня
Вотум недоверия. Премьер-министр Швеции покинул пост
Вотум недоверия. Премьер-министр Швеции покинул пост
Европа и США
12:35 | 28 июня