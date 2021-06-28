ФАС проверит стоимость анализов на антитела и ПЦР-тестов

fas.gov.ru / Федеральная Антимонопольная Служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России собирается проверить обоснованность цен на ряд анализов.

Речь идет о тестах на коронавирус. Ведомство заинтересовалось стоимостью не только ПЦР-тестов, но и анализов на антитела к COVID-19. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на сообщение службы.

На данный момент ФАС изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности цен на данные услуги. Ранее в службу поступали обращения от граждан страны.