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Глава правительства Швеции объявил об уходе с должности

Политика
/ Обновлено: 28 июня 2021 11:51 90

Глава правительства Швеции объявил об уходе с должности
kremlin.ru /

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил в ходе пресс-конференции, что уходит в отставку.

По словам шведского премьера, он попросил у официального представителя парламента освободить его от должности. Спикер попытается сформировать новый кабинет министров, добавил Левен.

Ранее сообщалось, что парламент Швеции вынес вотум недоверия Левену. За это решение проголосовал 181 депутат из 349. Главу правительства обязали в течение недели объявить о назначении новых выборов или уходе в отставку.

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