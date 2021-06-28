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Матвиенко назвала слаженной работу России и Казахстана в борьбе с пандемией

Политика
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Матвиенко назвала слаженной работу России и Казахстана в борьбе с пандемией
flickr.com / Совет Федерации

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко оценила усилия Москвы и Нур-Султана в области борьбы с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, государства действуют слаженно, успешно справляясь с последствиями пандемии коронавируса.

"Вспоминается мудрая казахская пословица: "Нет стены, которую народ не возьмет ". Мне кажется, что мы вместе взяли эту стену", — сказала она.

Вместе с тем Матвиенко отметила, что этот путь был пройден с меньшими потерями, чем в случаях с другими государствами. Это является результатом плодотворного сотрудничества между Россией и Казахстаном, резюмировала она.

Спикер Совета Федерации в качестве добровольца сделала аэрозольную прививку от коронавируса. Через три месяца Матвиенко собирается сдать анализ крови, говорится на сайте 360tv.ru.

#россия #матвиенко #казахстан
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