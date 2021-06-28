Задолжавшего полмиллиона депутата Воронежской гордумы признали банкротом

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Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом депутата гордумы Дмитрия Крутских.

Решение было принято 24 июня, процедура реализации имущества экс-должника открыта сроком на полгода.

Сам Крутских обратился в суд еще в ноябре, с просьбой признать его банкротом. Причина тому — невозможность исполнить денежные обязательства в размере 352,4 млн рублей.

Однако ПАО «Промсвязьбанк» уточнил сумму долга, включая проценты. Так депутат остался должным 512,8 млн рублей, из них 267,9 млн основной долг и 244,9 млн — проценты.

Крутских в сентябре 2020 года был избран депутатом Воронежской гордумы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №20. Народный избранник был включен в состав комиссии по установлению, изменению и отмене муниципальных перевозок.