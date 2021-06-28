Локдаун, QR-коды, прививки. Вся последняя информация о мерах против COVID-19 в регионах РФ

В России уже 21 регион объявил об обязательной вакцинации. В Москве и Подмосковье с начала недели стартовала система пропусков в рестораны и кафе по QR-коду.
«Политика Сегодня» собрала самую последнюю (на вечер 28 июня) информацию по ограничительным мерам в регионах России.
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир
Регионы, где ввели обязательную вакцинацию против COVID-19
Москва. По распоряжению мэра Сергея Собянина, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников торговли, общепита, индустрии красоты, общественного транспорта и такси, ЖКХ, здравоохранения, образования, МФЦ, банков и почтовых отделений, спортивных центров (в том числе фитнес-залов), развлечений (театр, кино), служб доставки, детских лагерей, бытовых услуг (химчистки, прачечные) госслужбы. До 15 июля нужно вакцинироваться первым компонентом, до 15 августа - вторым.
Аналогичные требования ввели власти Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской области.
В Ленобласти срок обязательной вакцинации продлили до 1 сентября. В регионе обязательно должны сделать прививку 80% тех, кто занят в органах соцзащиты, в медицине, торговле, транспорте. Вакцинироваться обязали работников детских лагерей и игровых комнат, коммунальщиков, энергетиков, сотрудников МФЦ и учреждений культуры.
Те же сроки - в Смоленской области. Список профессий, которые необходимо привить, пополнили сотрудники музеев и библиотек.
До конца августа должны быть привиты не менее 60% сотрудников госучреждений, медицины, социальной сферы и сферы услуг в Калининградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской, Нижегородской, Тамбовской, Мурманской областях, Краснодарского края, Забайкалья, Хакасии, Бурятии, Алтайского края, Ненецкого АО.
В Камчатском крае будут требовать прививку от вахтовиков ( в основном тех, кто работает в рыбопромышленной отрасли).
В Брянской области сроки обязательной вакцинации растянули до 15 ноября.
Полный локдаун
Пока на крайние меры пошли только в Бурятии. С 27 июня по 11 июля в регионе объявлены нерабочие дни. Приостановлена работа всех предприятий (кроме жизнеобеспечивающих). Не работают непродовольственные магазины. Жителям разрешено выходить на улицу только по веской причине: за продуктами в ближайший магазин, за медпомощью, на работу, если есть разрешение. Соблюдение правил контролируют патрули, улицы перекрыты блокпостами.
Жесткие ограничения
В Москве с 28 июня работодатели обязаны отправить на «удаленку» не менее трети сотрудников. Запрещены развлекательные мероприятия с аудиторией более 500 человек. Заведения общественного питания по ночам не работают.
В Подмосковье с 28 июня не работают аттракционы, зоопарки и детские игровые комнаты. Отменены развлекательные ночные мероприятия в клубах, барах, караоке. Закрыты фудкорты.
Заведениям общепита в Санкт-Петербурге запрещено работать после двух часов ночи. Закрыты детские комнаты в торговых центрах и кафе, аквапарки, выставки и аттракционы. Работодатели обязаны отправить часть сотрудников на удаленку.
По ночам не работают кафе и рестораны также в Саратовской, Пензенской, Вологодской, Тульской областях и Северной Осетии. Массовые мероприятия (ярмарки, фестивали) отменены в Новосибирской, Калининградской, Костромской, Владимирской, Тульской областях.
Регионы с системой QR-кодов
С 28 июня в Москве действует пропускная система: попасть в кафе, рестораны можно только по специальным QR-кодам.
Вслед за столицей о введении аналогичных мер объявил еще ряд субъектов РФ:
- Тульская
- Ярославская
- Орловская
- Белгородская
- Владимирская
- Тамбовская
- Костромская области
На сайте Минкомсвязи указано, что на этой неделе к системе QR-кодов подключат еще 14 регионов Северного Кавказа, Поволжья, Дальнего Востока и Сибири.
Как получить «пропуск» и для чего он нужен можно прочитать в подробном материале «ПС».