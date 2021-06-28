Локдаун, QR-коды, прививки. Вся последняя информация о мерах против COVID-19 в регионах РФ

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В России уже 21 регион объявил об обязательной вакцинации. В Москве и Подмосковье с начала недели стартовала система пропусков в рестораны и кафе по QR-коду.

«Политика Сегодня» собрала самую последнюю (на вечер 28 июня) информацию по ограничительным мерам в регионах России.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Регионы, где ввели обязательную вакцинацию против COVID-19

Москва. По распоряжению мэра Сергея Собянина, работодатели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников торговли, общепита, индустрии красоты, общественного транспорта и такси, ЖКХ, здравоохранения, образования, МФЦ, банков и почтовых отделений, спортивных центров (в том числе фитнес-залов), развлечений (театр, кино), служб доставки, детских лагерей, бытовых услуг (химчистки, прачечные) госслужбы. До 15 июля нужно вакцинироваться первым компонентом, до 15 августа - вторым.

Аналогичные требования ввели власти Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской области.

В Ленобласти срок обязательной вакцинации продлили до 1 сентября. В регионе обязательно должны сделать прививку 80% тех, кто занят в органах соцзащиты, в медицине, торговле, транспорте. Вакцинироваться обязали работников детских лагерей и игровых комнат, коммунальщиков, энергетиков, сотрудников МФЦ и учреждений культуры.

Те же сроки - в Смоленской области. Список профессий, которые необходимо привить, пополнили сотрудники музеев и библиотек.

До конца августа должны быть привиты не менее 60% сотрудников госучреждений, медицины, социальной сферы и сферы услуг в Калининградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской, Нижегородской, Тамбовской, Мурманской областях, Краснодарского края, Забайкалья, Хакасии, Бурятии, Алтайского края, Ненецкого АО.

В Камчатском крае будут требовать прививку от вахтовиков ( в основном тех, кто работает в рыбопромышленной отрасли).

В Брянской области сроки обязательной вакцинации растянули до 15 ноября.

Невские Новости / Александр Щербаков

Полный локдаун

Пока на крайние меры пошли только в Бурятии. С 27 июня по 11 июля в регионе объявлены нерабочие дни. Приостановлена работа всех предприятий (кроме жизнеобеспечивающих). Не работают непродовольственные магазины. Жителям разрешено выходить на улицу только по веской причине: за продуктами в ближайший магазин, за медпомощью, на работу, если есть разрешение. Соблюдение правил контролируют патрули, улицы перекрыты блокпостами.

Жесткие ограничения

В Москве с 28 июня работодатели обязаны отправить на «удаленку» не менее трети сотрудников. Запрещены развлекательные мероприятия с аудиторией более 500 человек. Заведения общественного питания по ночам не работают.

В Подмосковье с 28 июня не работают аттракционы, зоопарки и детские игровые комнаты. Отменены развлекательные ночные мероприятия в клубах, барах, караоке. Закрыты фудкорты.

Заведениям общепита в Санкт-Петербурге запрещено работать после двух часов ночи. Закрыты детские комнаты в торговых центрах и кафе, аквапарки, выставки и аттракционы. Работодатели обязаны отправить часть сотрудников на удаленку.

По ночам не работают кафе и рестораны также в Саратовской, Пензенской, Вологодской, Тульской областях и Северной Осетии. Массовые мероприятия (ярмарки, фестивали) отменены в Новосибирской, Калининградской, Костромской, Владимирской, Тульской областях.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Регионы с системой QR-кодов

С 28 июня в Москве действует пропускная система: попасть в кафе, рестораны можно только по специальным QR-кодам.

Вслед за столицей о введении аналогичных мер объявил еще ряд субъектов РФ:

Тульская

Ярославская

Орловская

Белгородская

Владимирская

Тамбовская

Костромская области

На сайте Минкомсвязи указано, что на этой неделе к системе QR-кодов подключат еще 14 регионов Северного Кавказа, Поволжья, Дальнего Востока и Сибири.

Как получить «пропуск» и для чего он нужен можно прочитать в подробном материале «ПС».