Названа дата вступления в должность нового президента Ирана

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Новый президент Ирана Эбрахим Раиси официально вступит в должность 3 августа.

Церемония инаугурации Раиси намечена на 3 августа. Он был избран президентом Ирана по итогам проведенных в стране выборов.

Раиси одержал убедительную победу, набрав почти 18 миллионов голосов, что составило около 62% от всех принимавших участие в избирательном процессе иранцев.

С 2019 года Раиси занимал пост главы судебной власти Ирана, до этого он был генеральным прокурором.