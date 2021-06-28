Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Названа дата вступления в должность нового президента Ирана

Политика
84

Названа дата вступления в должность нового президента Ирана
Global Look Press / Mohammadreza Abbasi/Keystone Press Agency

Новый президент Ирана Эбрахим Раиси официально вступит в должность 3 августа.

Церемония инаугурации Раиси намечена на 3 августа. Он был избран президентом Ирана по итогам проведенных в стране выборов.

Раиси одержал убедительную победу, набрав почти 18 миллионов голосов, что составило около 62% от всех принимавших участие в избирательном процессе иранцев.

С 2019 года Раиси занимал пост главы судебной власти Ирана, до этого он был генеральным прокурором.

#иран #инаугурация #Раиси
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Россия и Китай сохранили в силе договор о дружбе и добрососедстве
Политика
12:44 | 28 июня
Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Россиянину прислали коробку печенья вместо техники на 300 тысяч рублей
Россия
12:38 | 28 июня
Вотум недоверия. Премьер-министр Швеции покинул пост
Вотум недоверия. Премьер-министр Швеции покинул пост
Европа и США
12:35 | 28 июня