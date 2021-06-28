Власти Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

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Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели в Тамбовской области для отдельных категорий граждан.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Тамбовской области Владимир Агафонов. Речь идет о работниках сферы торговли, пищевой промышленности и общественного питания, а также образования, здравоохранения и так далее.

Также обязательная вакцинация начала действовать в Забайкалье для работников ряда сфер. Отмечается, что под данное требование попали 113 тыс. человек, передает сайт 360tv.ru.