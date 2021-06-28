«Совершенно отвратительны»: трансгендеры раздражают президента Чехии

Global Look Press / Vit Simanek/CTK

Президент Чехии Милош Земан поддержал венгерского премьер-министра Виктора Орбана, на которого недавно обрушилась критика из-за принятого им закона о запрете изучения ЛГБТ-материалов, а также литературы о возможностях смены пола в детских учебных заведениях, сообщает Reuters.

«Если вы решились на операцию по смене пола, вы, по сути, совершаете преступление, которое заключается в членовредительстве. Каждая такая операция — это риск, и эти трансгендеры мне отвратительны», — считает Земан.

Чешский лидер подчеркнул, что Орбан не выступает против секс-меньшинств, а лишь защищает детей от манипуляций, которые могут быть к ним применены в период полового созревания.

«Я не вижу причин не соглашаться с ним, потому что меня, к примеру, сильно раздражают суфражистки (движение за избирательные права для женщин — Прим. ред.), движение #MeToo (движения жертв сексуальных домогательств — Прим. ред.) и Prague Pride (организация, которая организовывает гей-парады в Праге — Прим. ред.)», — подчеркнул президент.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Тем самым Чехия оказалась одной из немногих стран ЕС, которая не только не раскритиковала Венгрию из-за нового закона, но даже поддержала. Земан уточнил, что подобная агрессия в отношении венгерского политика равносильна вмешательству во внутренние дела страны.

Ранее россиян возмутил поднятый ЛГБТ-флаг над посольствами Великобритании и США в Москве в честь так называемого «Месяца Гордости» (Pride Month - англ.).